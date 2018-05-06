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экономика  |  комментариев: 2
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Новости
06.05.2018 11:21 Мск (13:21 Екб)
политика | В России
Умер основатель ANNA-News, политолог Марат Мусин
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Марат Мусин (2013) | Фото:

Вчера в Казани скоропостижно скончался основатель и идейный вдохновитель военно- политического агентства ANNA-News, доктор экономических наук, профессор,политолог и журналист Марат Мусин.
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59-летний политолог умер во время во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз-2018 - Наследники Победы". "Марат Мусин скончался. Врачи назвали причиной смерти тромбофлебит", - сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

Агентство ANNA-News опубликовало соболезнования родственникам и близким журналиста:

"Марат Мазитович был награжден Орденом Мужества, имел сирийские и российские медали. Марат был удивительным человеком — бесстрашным, мужественным, ярким, он был всегда на передовой и в прямом и в переносном смысле. Совсем недавно Марат Мазитович вернулся из Сирии, где снимал свои эксклюзивные репортажи из самого пекла под обстрелом.

Он никогда не думал об опасности ни в Сирии в апреле 2018 г., ни в Луганске и Донецке в июле и августе 2014 г. Он жил на одном дыхании, сражаясь за правду. Только его оружием были камера и слово. Марат Мусин категорически выступал против поставочных съемок — корреспонденты Анна – Ньюс снимали и будут снимать только то, что происходит в реальном времени сейчас и сегодня, сию минуту.

Мы скорбим, прекрасно понимая, что заменить Марата Мусина невозможно, но политика агентства Анна –Ньюс останется неизменной, мы будет говорить правду и только правду, наши корреспонденты продолжат работать на передовой и делать правдивые репортажи с поля боя. Уверены -это и будет лучшей памятью о Марате Мусине".

Марат Мусин(2014)|Фото:shurigin.livejournal.com

"Марат для многих из нас был примером мужества и отваги, неунывным, жизнерадостным наставником, соратником и другом. Обладая острым и глубоким умом, он всегда находил точные, нравственно выверенные решения самых сложных научных, военных, политических и наших, писательских проблем. Доктор экономических, профессор, прекрасный ученый, заведовал кафедрой в университете имени Плеханова, Марат Мазитович однажды решил для себя, что важнее чистой науки — боли и судьба России, встал на защиту Конституции в страшном 1993 году, помчался в горящую Ливию, затем Сирию, на ходу из ничего создавая вместе с товарищами фронтовое агентство ANNA-News, ставшее единственным голосом правды о войнах в Сирии, Ираке, на Донбассе. Всем сердцем, всей душой он принимал в себя Россию. Он мечтал о том, чтобы Россия вышла из затянувшегося кризиса и вернула себе великое будущее. Он многое, очень многое делал для того, чтобы его мечта исполнилась. Его статьи и книги, его выступления, его организаторская работа вносили огромную лепту в наше общее русское дело. Он многим помогал, многих научил, многих просветил", - написал сопредседатель правления Союза писателей России, соратник и друг Марата Мусина Сергей Котькало.

Марат Мусин(2013)|Фото:

На сайте агентства открыт сбор пожертвований на похороны Марата Мусина.

Редакция Накануне.RU присоединяется к соболезнованиям в связи со смертью Марата Мусина.

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06.05.2018 11:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:21 Екб


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Умер основатель ANNA-News, политолог Марат Мусин
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