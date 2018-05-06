Доходы главы Сургута упали вдвое

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о доходах по итогам прошлого года. Он заработал 13,2 млн руб., из которых 4,9 млн – доход по основному месту работы, 3,4 млн – от ценных бумаг и вкладов в банках, почти 3 млн – пенсия и 1,8 млн – доход от "Тюменьэнерго". Сведения о доходах градоначальника появились на официальном сайте администрации Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности Шувалова – два земельных участка площадью 966 и 663,6 кв. м и квартира в 128,1 "квадратов".

Кроме того, мэр Сургута пользуется квартирой 70,9 кв. м и тремя гаражами. Примечательно, что у Вадима Шувалова нет ни одного транспортного средства. Из декларации исчез "Москвич 21412".

Отметим, что в 2016 г. доходы Шувалова были в два раза выше и составляли почти 26 млн руб.