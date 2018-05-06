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06.05.2018 10:22 Мск (12:22 Екб)
политика | В России
Михалков предложил зрителям самим найти причины снятия с эфира выпуска "БесогонТВ"
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Никита Михалков, форум &quot;россия - страна возможностей&quot; (2018) | Фото: vk.com

Режиссер Никита Михалков предлагает каждому зрителю передачи "БесогонТВ" "Синдром Гарри Поттера" сделать свой вывод о том, почему ее сняли с повторного эфира на канале "Россия 24".

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"Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи "БесогонТВ" "Синдром Гарри Поттера" в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале "Россия 24" после показа в пятницу, 4 мая", - приводит слова Михалкова ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

"Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи", - добавил режиссер.

Никита Михалков(2016)|Фото: rusgosnews.com

Как сообщало Накануне.RU, вчера телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ".

В сообщении говорится, что выпуск под названием "Синдром Гарри Поттера", показ которого был запланирован на субботу и воскресение, снят с эфира. При этом причины такого решения не называются.

Очередной выпуск программы посвящен "трудностям коммуникаций в современном мире", он вышел в эфире телеканала в пятницу, 4 мая, а также доступен на сайте телеканала.

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06.05.2018 10:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.05.2018 11:07 Мск
"Россия 24" сняла с эфира выпуск программы Михалкова "Бесогон"








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Михалков предложил зрителям самим найти причины снятия с эфира выпуска "БесогонТВ"
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