Михалков предложил зрителям самим найти причины снятия с эфира выпуска "БесогонТВ"

Режиссер Никита Михалков предлагает каждому зрителю передачи "БесогонТВ" "Синдром Гарри Поттера" сделать свой вывод о том, почему ее сняли с повторного эфира на канале "Россия 24".

"Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи "БесогонТВ" "Синдром Гарри Поттера" в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале "Россия 24" после показа в пятницу, 4 мая", - приводит слова Михалкова ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

"Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи", - добавил режиссер.

Как сообщало Накануне.RU, вчера телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ".

В сообщении говорится, что выпуск под названием "Синдром Гарри Поттера", показ которого был запланирован на субботу и воскресение, снят с эфира. При этом причины такого решения не называются.

Очередной выпуск программы посвящен "трудностям коммуникаций в современном мире", он вышел в эфире телеканала в пятницу, 4 мая, а также доступен на сайте телеканала.