Сборная России по хоккею сразится с Австрией на ЧМ-2018

Сегодня сборная России по хоккею сразится со сборной Австрии на Чемпионате мира – 2018. Матч начнется в 13.15 по московскому времени.

Аналитики считают Россию фаворитом этого матча, сообщает Чемпионат.ком.

Превосходство российской сборной признал и главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер.

"Россия, безусловно, один из фаворитов турнира - кто бы что ни говорил, в ее активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого. Нас ждет сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки. Если у нас это не получится, ну что ж поделать? В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча - все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира", - сказал Бадер корреспонденту ТАСС.

Напомним, Чемпионат мира по хоккею проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Копенгагене. В первой игре турнира россияне разгромили французов со счетом 7:0.