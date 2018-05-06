Украинские военные выяснят готовность жителей юга России к протестам

Центр информационно-психологических операций №72 Вооруженных сил Украины планирует провести социологический опрос жителей юга России. Тендер на проведение исследования стоимостью 1,6 млн гривен размещен на портале госзакупок ProZorro, передает корреспондент Накануне.RU.

Исследование подразумевает проведение не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2 тыс. личных интервью дома у респондента. Респондентами станут жители Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской области и "оккупированного" Крыма.

В качестве объекта исследования указано "городское и сельское население ЮФО РФ, которое достигло 18 лет и имеет право голосовать".

Цель соцопроса в техзадании обозначена так: "Сегментация населения ЮФО РФ по ключевым параметрам (социо-культурная идентичность, ценностные ориентации, гражданская и политическая активность, медиа предпочтения, социально-демографические характеристики)".

Заказчик планирует выяснить степень удовлетворенности гражданской, политической и административной системами на Югре России, а также "готовность отстаивать свою позицию в акциях протеста", определить степень общественной напряженности и ее причин в каждом из регионов, а также основные каналы коммуникации и медиа предпочтения определенной целевой аудиторий.

Ожидается, что опрос пройдет с 1 июня по 31 декабря 2018 г.