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Емельяненко нокаутировал Гонзагу в Екатеринбурге, Штырков и Дос Сантос не смогли выявить победителя
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турнир ММА, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В субботу вечером в Екатеринбурге прошел турнир RCC2: Russian Cagefighting Championship, передает корреспондент Накануне.RU.

На спортивное мероприятие в уральскую столицу съехались многие звезды: известные бойцы, актеры, политики и другие медийные лица.

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

В главном поединке встречались известный тяжеловес Александр Емельяненко и Габриэль Гонзага из Бразилии.

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Первый раунд остался за бразильцем: Гонзага сумел пережить стартовый натиск Александра и перевел схватку в партер, где контролировал Емельяненко до финальной сирены. Во второй пятиминутке картина едва не повторилась: бразильский боец вновь сумел повалить своего оппонента и удерживать его, что очень не понравилось многочисленной публике. Зал начал недовольно гудеть и свистеть, в результате рефери вмешался в ситуацию и поднял соперников обратно в стойку.

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Александр, очевидно поняв, что так бой ему не выиграть, начал нагружать Гонзагу тяжелыми ударами и в конце концов зажал того у сетки. Бразилец ушел было в глухую защиту, но Емельяненко несколькими точными апперкотами разбил ее, добавил коленом по голове, и Гонзага рухнул на настил. Добивания почти не потребовалось: судья мгновенно остановил поединок, присудив россиянину победу техническим нокаутом.

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

В со-главном бою вечера сошлись уралец Иван Штырков и еще один представитель Бразилии Джеронимо Дос Сантос.

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Спортсмены по очереди перехватывали инициативу, не желая уступать.

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Бой продлился все три отведенные раунда, по итогам которых большинством судейских голосов была зафиксирована ничья. Штырков, хотя и остался непобежденным, своим выступлением был явно недоволен и после поединка попросил прощения у болельщиков. Не исключено, что организаторы устроят реванш между бойцами, чтобы снять все вопросы.

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

турнир ММА, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, недавно Александр Емельяненко заключил контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions на четыре боя. Сам он признавался, что ему "все равно, кого бить и где".

Артем Малянов, фото Денис Давыдов

Другие новости по темам: Емельяненко, Гонзага, Штырков, Дос Сантос, бой, Екатеринбург
05.05.2018 22:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
00:30 Екб


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Емельяненко нокаутировал Гонзагу в Екатеринбурге, Штырков и Дос Сантос не смогли выявить победителя
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