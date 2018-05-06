Емельяненко нокаутировал Гонзагу в Екатеринбурге, Штырков и Дос Сантос не смогли выявить победителя

В субботу вечером в Екатеринбурге прошел турнир RCC2: Russian Cagefighting Championship, передает корреспондент Накануне.RU.

На спортивное мероприятие в уральскую столицу съехались многие звезды: известные бойцы, актеры, политики и другие медийные лица.

В главном поединке встречались известный тяжеловес Александр Емельяненко и Габриэль Гонзага из Бразилии.

Первый раунд остался за бразильцем: Гонзага сумел пережить стартовый натиск Александра и перевел схватку в партер, где контролировал Емельяненко до финальной сирены. Во второй пятиминутке картина едва не повторилась: бразильский боец вновь сумел повалить своего оппонента и удерживать его, что очень не понравилось многочисленной публике. Зал начал недовольно гудеть и свистеть, в результате рефери вмешался в ситуацию и поднял соперников обратно в стойку.

Александр, очевидно поняв, что так бой ему не выиграть, начал нагружать Гонзагу тяжелыми ударами и в конце концов зажал того у сетки. Бразилец ушел было в глухую защиту, но Емельяненко несколькими точными апперкотами разбил ее, добавил коленом по голове, и Гонзага рухнул на настил. Добивания почти не потребовалось: судья мгновенно остановил поединок, присудив россиянину победу техническим нокаутом.

В со-главном бою вечера сошлись уралец Иван Штырков и еще один представитель Бразилии Джеронимо Дос Сантос.

Спортсмены по очереди перехватывали инициативу, не желая уступать.

Бой продлился все три отведенные раунда, по итогам которых большинством судейских голосов была зафиксирована ничья. Штырков, хотя и остался непобежденным, своим выступлением был явно недоволен и после поединка попросил прощения у болельщиков. Не исключено, что организаторы устроят реванш между бойцами, чтобы снять все вопросы.

Напомним, недавно Александр Емельяненко заключил контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions на четыре боя. Сам он признавался, что ему "все равно, кого бить и где".

Артем Малянов, фото Денис Давыдов