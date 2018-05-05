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экономика  |  комментариев: 2
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Субботние протестные акции: около 200 человек доставлены в отделы полиции в Питере, порядка 300 - в Москве
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митинг, Москва, он нам не царь (2018) | Фото:reuters.com

В Москве в ходе несогласованной протестной акции полиция задержала порядка 300 человек.

"За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Численность митинга в Москве полиция оценила в 1,5 тысячи человек.

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За организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны Алексей Навальный и Николай Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом, уточнили в МВД.

В Санкт-Петербурге в несогласованной акции приняли участие около 2 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в региональном главке МВД. Сотрудниками полиции в отделы были доставлены около 200 активных участников. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального, 5 мая прошли более чем в 90 городах России. Они были приурочены к инаугурации Владимира Путина и состоялись под общим названием "Он вам не царь". В Москве и Санкт-Петербурге протестные митинги согласованы не были.

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05.05.2018 20:52 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:52 Екб


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Субботние протестные акции: около 200 человек доставлены в отделы полиции в Питере, порядка 300 - в Москве
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