Субботние протестные акции: около 200 человек доставлены в отделы полиции в Питере, порядка 300 - в Москве

В Москве в ходе несогласованной протестной акции полиция задержала порядка 300 человек.



"За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.



Численность митинга в Москве полиция оценила в 1,5 тысячи человек.

ОМОН пытается расчистить страстную уже в пятый раз, но у них ничего не получается. pic.twitter.com/j1ZiD0wWxP — Mikhail Svetov (@msvetov) 5 мая 2018 г.

За организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны Алексей Навальный и Николай Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом, уточнили в МВД.

Невский перекрыл ОМОН пошёл в наступление pic.twitter.com/me119nVWAE — Арсений Веснин (@ars_ves) 5 мая 2018 г.

В Санкт-Петербурге в несогласованной акции приняли участие около 2 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в региональном главке МВД. Сотрудниками полиции в отделы были доставлены около 200 активных участников. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Сломанные заграждения в Питере pic.twitter.com/YOjqNfZqkO — Арсений Веснин (@ars_ves) 5 мая 2018 г.

Протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального, 5 мая прошли более чем в 90 городах России. Они были приурочены к инаугурации Владимира Путина и состоялись под общим названием "Он вам не царь". В Москве и Санкт-Петербурге протестные митинги согласованы не были.