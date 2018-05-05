В Иваново из горящего ТЦ эвакуировали 200 человек, в том числе 40 детей

Спасатели эвакуировали 200 человек из горящего торгово-развлекательного центра "Евроленд" в Иваново. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, среди эвакуированных - 40 детей. Погибших и пострадавших нет.

В 15.55 пожарные получили сигнал том, что в торговом центре воспламенилась внешняя отделка здания.

Через 20 минут пожар на площади 20 квадратных метров ликвидировали, задействовав в тушении 39 человек и 13 единиц техники.