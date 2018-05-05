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Акция протеста в Челябинске состоялась, несмотря на запрет властей
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Челябинск, митинг, Он нам не царь (2018) | Фото:Накануне.RU

Анонсированная челябинским штабом Навального и запрещенная городскими властями акция протеста все-таки состоялась, при этом, в ней приняло участие несколько тысяч горожан. Основной костяк протеста составили молодые люди студенческого возраста, однако на мероприятии присутствовали и пожилые граждане, и даже школьники, делавшие селфи на фоне экипированных "космонавтов" из ОМОНа и полиции.

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

На данный момент количество задержанных не поддается учету, некоторых активистов, в основном сильно молодых, прямо у машин отпускали после беседы, других "грузили" в пассажирские "Газели" и немедленно увозили.

Как это было – в фоторепортаже Накануне.RU.

К 14 часам (то есть к заявленному времени) у памятника И. Курчатову в Челябинске собралось несколько сотен активистов, впрочем, в руках у людей никаких транспарантов и плакатов не было. Примерно в 13.50 правоохранители, которых поначалу было чуть ли не больше, чем собравшихся, начали блокировать проходы к площадке у памятника со стороны улицы Лесопарковой и проспекта Ленина, чем вызвали форменный затор на проезжей части. Разделенная толпа кричала сквозь кордон друг другу: "Чего вы стоите, идите к нам!", полицейские пытались не допустить этого. Время от времени полицейские и люди в штатском по одному выдергивали из толпы наиболее "буйных" и уводили к стоящим машинам. Потом попытались отнять у активиста воздушные шары с символикой бойкота президентских выборов 2018 года, толпа не дала этого сделать. А потом полиция, видимо, по команде сверху все же разрешила шествие колонны по проспекту Ленина в сторону Алого поля – там актив штаба Навального собирался изначально провести митинг протеста. В колонну, растянувшуюся на несколько сотен метров, встало от 1 тыс. и более граждан. По ходу движения постоянно звучали кричалки. Задержания правоохранители в это время проводили опять же избирательно, стараясь не трогать сильно молодых, тем не менее на одном из перекрестков под раздачу попала женщина и фотокорреспондент одного из уральских СМИ. В чем были претензии, пока неясно, фотокора после того, как грубо оттащили от толпы, все-таки отпустили.

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

На перекрестках из-за уличного движения (улицы, естественно, никто не перекрывал) получались заторы, наиболее рьяные активисты на зеленый сигнал светофора пытались прорвать жидкие цепи полицейских. Иногда удавалось, иногда нет, следовали очередные задержания.

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

Так или иначе примерно к 15.15 колонна дошла до Алого поля, которые силовики оцепили к этому моменту по периметру, нагнав для пущей убедительности городскую полицию, ОМОН, Росгвардию и прочие подразделения. В толпе время от времени крепкие молодые парни в штатском кого-то "винтили", впрочем, без жестокости: очевидно, тактика силовиков сводилась к недопущению беспорядков и проведения хоть какой-то осмысленной и организованной акции.

Кстати, обезглавленный превентивно полицейскими штаб Навального в Челябинске так и не смог выдвинуть из своих рядов трибуна и вожака всего действия.

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

Тем удивительнее, что акция в целом, повторимся, несмотря на стихийность и вроде бы неорганизованность, проходила мирно и без серьезных эксцессов. Посчитать задержанных не удается до сих пор, в том числе что некоторых полицейские для острастки приводили к машинам, беседовали, после чего отпускали. Своими глазами видели с десяток таких инцидентов, плюс информация от коллег и активистов штаба – цифра по задержанным скорее всего будет "20+". В ГУ МВД по Челябинской области информацию по задержанным пока не озвучивают.

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

На Алом поле, где полицейские силы выглядели и количественно, и по экипировке гораздо солиднее силовикам удалось наконец рассечь толпу на несколько изолированных друг от друга групп. Задержания продолжились, отделения "космонавтов" из Росгвардии сновали и появлялись то в одном, то в другом конце парка. Выступить, понятно, никому не дали, пожилая женщина раздраженно наорала на полицейских в оцеплении, пожалуй, это и было главным выступлением публично. В момент задержания толпа начинала скандировать "Позор!".

К моменту подготовки материала собравшиеся начали расходиться, однако, какое-то количество молодых людей все еще остается в сквере на Алом поле.

Сегодня, 5 мая, акции протеста проходят в ряде российских городов, включая Владивосток, Барнаул, Новосибирск, Красноярск, заявлены акции в Москве и Санкт-Петербурге.

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05.05.2018 18:29 Мск | Денис Лузин
20:29 Екб


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Акция протеста в Челябинске состоялась, несмотря на запрет властей
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