Зауральские пограничники задержали иностранцев, которые прибыли в Россию на грузовом поезде

4 мая сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержаны группа иностранных граждан в количестве 4 человек за незаконное пересечение Государственной границы РФ.

Иностранцы передвигались на грузовом поезде, следовавшем от станции Пресногорьковка Казахстана до станции Курган, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

После незаконного пересечения границы нарушители спрыгнули с поезда и пытались скрыться на территории России - в результате проведения поисковых действий иностранцы были задержаны пограничным нарядом на территории Половинского района Курганской области. Всем четверым нарушителям въезд на территорию России был не разрешен.

Сейчас в отношении задержанных проводится проверка.