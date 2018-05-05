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от издателя  |  комментариев: 2


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В Челябинске правоохранители задержали более двадцати манифестантов, акция продолжается
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Челябинск, митинг, Он нам не царь (2018) | Фото:Накануне.RU

5 мая у памятника академику И. Курчатову в Челябинске после полудня собралось до 2 тыс. протестующих, решивших поддержать объявленную Алексеем Навальным всероссийскую акцию "Он нам не царь". Акция не была согласована челябинской мэрией, поэтому полицейские начали задерживать наиболее рьяных активистов еще на площадке перед памятником создателю советской атомной бомбы. Тем не менее, несмотря на противодействие полиции, ОМОНа и Росгвардии, протестующие все-таки выполнили свою программу и дошли колонной до Алого поля, передает корреспондент Накануне.RU.

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Как пояснил корреспонденту агентства один из волонтеров челябинского штаба Рустам Каримуллин, полицейские еще перед началом сбора по пути туда стали "точечно" брать активистов. До начала акции, по словам Каримуллина, таким образом были под разными предлогами задержаны и доставлены в отделения шесть человек, все совершеннолетние, среди них активист назвал Марию Макарову, Дениса Ибрагимова, Михаила Рыбалко, Александра Беляева, Джавида Агаева и некоторых других. Кого брали прямо у подъезда с формулировкой "у вас в доме произошла кража, нужны показания", кого-то – по пути на акцию.

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

На самой акции было задержано несколько человек, выкрикивавших лозунги "Путин вон!", "Жулики и воры – пять минут на сборы!" и пр. Кто-то принес к собравшейся толпе массу воздушных красных шаров с символикой "20!8", которую использовал штаб Навального для бойкота президентских выборов. Полицейские принялись отнимать у активиста эти шарики, но толпа бросилась и сумела отстоять часть из них. После чего двинулась к Алому полю, скандируя по пути указанные лозунги. Кстати, на глазах корреспондента Накануне.RU атаке полицейских на шествии по неизвестным причинам подвергся коллега – фотокор одного из изданий Вадим Ахметов, позже, вроде бы, его отпустили. Всего в шествии приняло участие до 2 тыс. человек.

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

Челябинск, митинг, Он нам не царь(2018)|Фото:Накануне.RU

По данным московского штаба оппозиционера с самого утра в ряде российских городов проходят аналогичные акции протеста, эстафету начал Владивосток, затем Барнаул. Там, по сообщениям СМИ, на акции вышло несколько сот человек, в некоторых городах прошли задержания.

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05.05.2018 15:08 Мск | Челябинск | Денис Лузин
17:08 Екб


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В Челябинске правоохранители задержали более двадцати манифестантов, акция продолжается
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