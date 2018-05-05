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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
04.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


КНДР конвертировала успех военных испытаний в дипломатический Неожиданный для многих дипломатический успех КНДР как нельзя нагляднее подтвердил справедливость старой и, казалось бы, избитой истины: добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Очень символично, что действенность сей нехитрой формулы, авторство которой приписывают королю чикагских гангстеров, была, словно теорема на уроке геометрии, доказана в противостоянии именно с Америкой – родиной изречителя афоризма.
04.05.2018
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Новости
05.05.2018 14:51 Мск (16:51 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
В Ереване школьники добились отставки не пустившей их на митинги директора
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Ереван, акция протеста, перекрытие улиц (2018) | Фото: kavkaz-uzel.eu

Директор школы в Армении, которая не пускала своих учеников на митинги, уволилась после акций протеста с требованием ее отставки.

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Рузанна Азизян, руководившая общеобразовательной школы №11 имени Монте Мелконяна в Ереване, направила заявление об увольнении мэру Еревана Тарону Маргаряну, сообщает "Интерфакс".

Акция протеста с требованием отставки Азизян прошла в Ереване 4 мая. Школьники, их родители и правозащитники утверждали, что директор не разрешала подросткам участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьер-министра страны Николом Пашиняном, насильно удерживая их в школе.

Напомним, протесты в Армении, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования. В частности, Пашинян потребовал отставки Карена Карапетяна, занявшего место Саргсяна.

Протестующие потребовали назначить на должность премьер-министра депутата Национального собрания Никола Пашиняна, однако парламент страны 1 мая не смог избрать его на эту должность. Новое голосование состоится 8 мая.

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05.05.2018 14:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:51 Екб


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В Ереване школьники добились отставки не пустившей их на митинги директора
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