В Ереване школьники добились отставки не пустившей их на митинги директора

Директор школы в Армении, которая не пускала своих учеников на митинги, уволилась после акций протеста с требованием ее отставки.

Рузанна Азизян, руководившая общеобразовательной школы №11 имени Монте Мелконяна в Ереване, направила заявление об увольнении мэру Еревана Тарону Маргаряну, сообщает "Интерфакс".

Акция протеста с требованием отставки Азизян прошла в Ереване 4 мая. Школьники, их родители и правозащитники утверждали, что директор не разрешала подросткам участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьер-министра страны Николом Пашиняном, насильно удерживая их в школе.

Напомним, протесты в Армении, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования. В частности, Пашинян потребовал отставки Карена Карапетяна, занявшего место Саргсяна.

Протестующие потребовали назначить на должность премьер-министра депутата Национального собрания Никола Пашиняна, однако парламент страны 1 мая не смог избрать его на эту должность. Новое голосование состоится 8 мая.