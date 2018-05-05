В Тюмени разыскивают мошенника, который проникает в квартиры пенсионеров и крадет деньги

В Тюмени разыскивается мужчина, который под предлогом установки противопожарных датчиков проникает в квартиры пенсионеров и похищает деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Приметы мужчины: славянской внешности, 30-35 лет, среднего телосложения.

Тех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщить по телефону 02 либо в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени 8 (3452) 291-600, либо на телефон доверия регионального УМВД 8 (3452) 291-432.