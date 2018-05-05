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от издателя  |  комментариев: 2


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05.05.2018 13:56 Мск (15:56 Екб)
происшествия | В России | Крым
Мусорный полигон загорелся под Симферополем
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полигон, ТБО, пожар, Симферополь (2018) | Фото:82.mchs.gov.ru

Пожарные тушат возгорание на территории полигона ТБО вблизи Симферополя, в настоящее время оно локализовано, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по республике Крым.

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Сообщение о задымлении на территории полигона ТБО в микрорайоне Каменка поступило в службу спасения в 06:25 мск субботы. Площадь возгорания составила 800 м.кв.

"Личный состав пожарно-спасательной службы предотвратил распространение огня на прилегающий лесной массив и жилые дома. В 09.50 загорание на полигоне ТБО локализовано. Продолжается комплекс мероприятий по ликвидации загорания", - сообщили в МЧС.

полигон, ТБО, пожар, Симферополь(2018)|Фото:82.mchs.gov.ru

На полигон направлена передвижная радиационно-химическая лаборатория, специалисты произвели забор воздуха для определения концентрации вредных химических веществ в атмосфере. На данный момент предельно допустимых концентраций вредных химических веществ не зафиксировано. Жалоб и звонков от населения не поступало.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, собственниками полигона ТБО не приняты меры по обеспечению пожарной безопасности, что и является одной из основных причин возгорания.

Напомним, уже несколько месяцев жители подмосковных городов проводят массовые протесты против действующей системы по обращению с отходами. Митинги проходят в Волоколамске, Клине, Коломне, Дмитрове, Серпухове и других городах.

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05.05.2018 13:56 Мск | Симферополь | информационная служба Накануне.RU
15:56 Екб


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Мусорный полигон загорелся под Симферополем
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