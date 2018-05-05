СМИ вновь сообщают, что фигуристка Медведева сменит тренера и страну

В СМИ вновь появились слухи о том, что обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2018, двукратная чемпионка России, Европы и мира Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристка будет работать с канадским тренером Брайаном Орсером и переедет в Канаду. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники издание "Весь спорт".

Причем российская фигуристка может сменить и спортивное гражданство - предполагается, что выступать в таком случае она будет за сборную Армении.

ТАСС, распространяя данную информацию, ссылается на директора Центра спорта и образования "Самбо-70" Рената Лайшева. "Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе, но намерена продолжить тренироваться в "Самбо-70", - сказал Лайшев.

Напомним, подобные новости появились еще в марте, но спортсменка жестко потребовала от журналистов оставить ее в покое и "не писать ерунды".

Тогда информацию об уходе Медведевой от Этери Тутберидзе опубликовал портал SNC. По данным издания, у россиянки возник конфликт с тренером. Кроме того, по данным портала, Медведева всерьез задумалась о том, чтобы начать "выступать за другую страну".