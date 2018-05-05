Очередной митинг против полигона "Ядрово" проходит в Волоколамске. Местные власти не пришли

Очередной митинг против полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" проходит в центре Волоколамска.

Местные жители собрались перед зданием администрации, в руках у них с плакаты "Ядровский полигон закрыть", "Дайте нам дышать", "Не хочу задыхаться в Сычёво", "Закрыть ТБО! Ядрово - Щелканово - Сычево".

Как сообщили "Интерфаксу" представители инициативной группы активистов, пока никто из районной или областной администрации не пришел к протестующим.

Ситуация с Волоколамске обострилась, когда после выброса свалочного газа в больницу с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

В конце апреля сообщалось, что на полигон ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе прибыла машина с оборудованием для дегазации.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил не позднее 15 июня.

В марте жители подмосковных городов начали массовые протесты против действующей системы по обращению с отходами. Митинги проходят в Волоколамске, Клине, Коломне, Дмитрове, Серпухове и других городах.