"Священный праздник". Путин поприветствовал участников акции "Спасибо за верность, потомки!"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!".

"Приветствую вас на торжественном открытии общественно-патриотической акции-концерта "Спасибо за верность, потомки!", приуроченной ко Дню Победы. Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также отметил важность акции "Бессмертный полк" и подчеркнул, что такие общественные инициативы "идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины".

"От души поздравляю вас с наступающим праздником! С Днем Победы!" - добавил Путин.

Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" пройдет в субботу вечером в Государственном Кремлевском дворце. Художественный руководитель акции – народный артист СССР Василий Лановой. В концерте примут участие Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Олег Газманов, Александр Розенбаум и многие другие артисты.

Общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" была запущена в 2013 году в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, их вкладе в общую Победу.

