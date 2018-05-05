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от издателя  |  комментариев: 2


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Новости
05.05.2018 12:53 Мск (14:53 Екб)
общество | В России
"Священный праздник". Путин поприветствовал участников акции "Спасибо за верность, потомки!"
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Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!".
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"Приветствую вас на торжественном открытии общественно-патриотической акции-концерта "Спасибо за верность, потомки!", приуроченной ко Дню Победы. Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также отметил важность акции "Бессмертный полк" и подчеркнул, что такие общественные инициативы "идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины".

"От души поздравляю вас с наступающим праздником! С Днем Победы!" - добавил Путин.

Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" пройдет в субботу вечером в Государственном Кремлевском дворце. Художественный руководитель акции – народный артист СССР Василий Лановой. В концерте примут участие Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Олег Газманов, Александр Розенбаум и многие другие артисты.

Общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" была запущена в 2013 году в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, их вкладе в общую Победу.

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05.05.2018 12:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:53 Екб


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"Священный праздник". Путин поприветствовал участников акции "Спасибо за верность, потомки!"
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