В Нижнем Новгороде мужчина обстрелял полицейских и был ликвидирован ФСБ

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов, он был нейтрализован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ, 4 мая после нападения мужчина скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.

Дом был был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ и органами полиции, жильцы эвакуированы.

"На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения", - сообщили в пресс-службе.

Личность бандита устанавливается.