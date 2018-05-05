Днепродзержинск навсегда отключают от централизованного отопления

В Днепродзержинске Днепропетровской области (в 2016 году переименован в Каменское) начали отключение жилых домов от централизованного отопления, сообщает КП "Городская информационная служба".

Коммунальщики сообщают, что это уже навсегда, а людям рекомендуют обращаться в пункты приема документов, чтобы вовремя перейти на автономное электрическое отопление.

Тепло в квартиры поступало через трубопроводы, которые обслуживались КП "Теплосети". Главной проблемой и основной затратной частью коммунального предприятия была подача тепла в дома, которые находятся в верхней части города. Поэтому начали именно с них.

Гендиректор "Теплосетей" Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло. Отметим, что в городе около 230 тыс. жителей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Одессе навсегда отключили горячее водоснабжение из-за его нерентабельности.