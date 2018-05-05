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05.05.2018 12:44 Мск (14:44 Екб)
экономика | В бывшем СССР | Украина
Днепродзержинск навсегда отключают от централизованного отопления
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(2003) | Фото

В Днепродзержинске Днепропетровской области (в 2016 году переименован в Каменское) начали отключение жилых домов от централизованного отопления, сообщает КП "Городская информационная служба".
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Коммунальщики сообщают, что это уже навсегда, а людям рекомендуют обращаться в пункты приема документов, чтобы вовремя перейти на автономное электрическое отопление.

Тепло в квартиры поступало через трубопроводы, которые обслуживались КП "Теплосети". Главной проблемой и основной затратной частью коммунального предприятия была подача тепла в дома, которые находятся в верхней части города. Поэтому начали именно с них.

Гендиректор "Теплосетей" Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло. Отметим, что в городе около 230 тыс. жителей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Одессе навсегда отключили горячее водоснабжение из-за его нерентабельности.

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05.05.2018 12:44 Мск | Евгений Чернышёв
14:44 Екб


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Днепродзержинск навсегда отключают от централизованного отопления
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