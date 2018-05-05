Сторонники Навального вышли на несанкционированные акции в регионах

В субботу, 5 мая, по всей России проходят протестные акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным.

Во многих городах, включая Москву и Петербург, мероприятия не согласованы с властями, появляются сообщения о задержаниях.

Первый митинг прошел во Владивостоке. Местные власти акцию согласовали, но организаторам пришлось перенести ее из центра города на альтернативную площадку, расположенную в более удаленном районе города. По оценкам организаторов, пришло несколько сотен человек.

По оценке МВД, в Барнауле на акцию вышли около 70 человек. Организаторы заявляют о нескольких задержанных, однако в полиции это не подтвердили.

В Новосибирске на митинг, по данным властей, пришли 400 человек. Митинг был согласован, но прошел с нарушениями.

В Красноярске задержания: "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных сообщает о 15 задержанных. Сообщается, что в городе - стихийное шествие. Акцию в городе сторонникам Навального власти не согласовали.

В Якутске на несанкционированной акции задержаны около 75 человек.По свидетельствам очевидцев, задержанных было много - их разместили в двух автобусах, а затем увезли в отделение, передает сайт Yakutsk.ru.

Также сообщается, что полиция задержала 16 человек в Челябинске, в том числе координатора штаба Навального.

В Тюмени прошел митинг и шествие, в соцсетях сообщается об их "мирном" характере и отсутствии задержанных.

Ранее сообщалось, чтозаявки на мероприятия были поданы в 54 городах. Прокуратура Москвы сообщила, что организаторам митинга Любови Соболь и Алексею Навальному направлены предостережения о недопущении возможных нарушений закона.