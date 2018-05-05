В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Мега"

В Екатеринбурге в субботу, 5 мая, эвакуировали ТЦ "Мега". Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы.

Отдельно по громкой связи было объявлено, что дети из детской комнаты были централизовано эвакуированы.

Напомним, в Екатеринбурге идут массовые проверки торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". 27 марта прокуратура приступила к проверке на пожарную безопасность. К инспекциям подключился и Общероссийский народный фронт.

2 апреля был эвакуирован ТЦ "Ботаника Молл", 30 марта - ТРЦ "Мегаполис".

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все эвакуации, которые происходят на объектах с массовым пребыванием людей - это проведение практических занятий по отработке действий. Происшествий на объектах нет.

Прокуратура Екатеринбурга уже отчиталась о первых проверках ТЦ.