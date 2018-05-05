Бывший сожитель избил тюменку, сломав ей четыре ребра

В Тюмени бывший сожитель избил женщину, переломав ей четыре ребра, и стал фигурантом уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по городу.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции № 1. По подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний житель областного центра.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемый находился в квартире потерпевшей, в одном из домов по улице Энергостроителей. "Между бывшими сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов. Женщина получила перелом четырех ребер и прокол левого легкого. Госпитализированной тюменке диагностировали тяжкий вред здоровью", - сообщили в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит срок до 8 лет.