Электричка загорелась в Мытищах: всех пассажиров высадили на станции

Несколько поездов Ярославского направления следуют с увеличенными интервалами после незапланированной остановки одной из электричек на станции Мытищи из-за задымления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 9:09 на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда №6105, следовавшего по маршруту Софрино-Москва", - сообщили в пресс-службе.

Железнодорожники немедленно вызвали пожарную службу, которая в 9:36 устранила задымление. Причина возникновения задымления будет устанавливаться.

Отмечается, что пассажиров электрички высадили на станции Мытищи, они продолжили движение на попутных электричках.

"Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график", - добавили в пресс-службе.