"Россия 24" сняла с эфира выпуск программы Михалкова "Бесогон"

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ". Об этом говорится на сайте передачи.

В сообщении говорится, что выпуск, показ которого был запланирован на субботу и воскресение, снят с эфира. При этом причины такого решения не называются.

Очередной выпуск программы посвящен "трудностям коммуникаций в современном мире", он вышел в эфире телеканала в пятницу, 4 мая, а также доступен на сайте телеканала.

"Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Почему конкретные вопросы, которые Россия пытается задавать другим странам, растворяются в общих пространных ответах, которые уводят и отвлекают от сути, от главного?" - говорится в анонсе на сайте.

В декабре 2015 года ВГТРК запретила ставить в эфир выпуск "БесогонТВ", посвященный инциденту с комментатором "Матча ТВ" Алексеем Андроновым. Позднее в госхолдинге объяснили, что передача не вышла на "России 24" по этическим соображениям.