В Омске десятилетняя девочка нашла дома тела убитых родителей

В Омске 10-летняя девочка обнаружила своих родителей мертвыми в квартире, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире дома, расположенного на улице Тварковского в Омске, тел 35-летнего мужчины и его 34-летней экс-супруги, по статье "убийство", - сказали в ведомстве.

По предварительной версии, мужчина нанес несколько ножевых ранений бывшей супруге и покончил с собой. При этом проверяются и другие версии.

На месте происшествия следователи нашли самодельный пистолет.