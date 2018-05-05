В Израиле рассказали, как чуть не сбили самолет ВКС России

"Горячая линия", которая почти три года действует между израильскими военными и их российскими коллегами в Сирии, помогла предотвратить серьезный инцидент. Об этом рассказал в интервью РИА Новости бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.

"В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали "горячую линию" для связи с Хмеймим: "Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!" - рассказал Яалон.

Он добавил, что "вопрос был решен немедленно". Если бы на его месте был сирийский самолет, мы бы его, скорее всего, сбили", - отметил Яалон.

Примерно за год до этого израильтяне при аналогичных обстоятельствах уничтожили над контролируемой ими частью Голанских высот сирийский бомбардировщик Су-24.

Прямой канал связи между базой Хмеймим и командным центром Кирия в Тель-Авиве был налажен практически одновременно с появлением в Сирии российской авиационной группировки.

Напомним, Израиль не раз обвиняли в причастности к бомбежкам складов и автоколонн в Сирии, в том числе уже после появления там российской авиации и средств ПВО.

