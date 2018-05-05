На тушение масштабного пожара в угольном разрезе в Забайкалье направлен пожарный поезд

Пожар начался на Харанорском месторождении бурого угля, разрабатываемом в Борзинском районе Забайкалья.

"На площади 1 гектар загорелся склад добытого угля. Горение и тление угля происходит ниже уровня земли на отметке 50 метров", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

К ликвидации пожара привлечен пожарный поезд, четыре автомобиля "Белаз" с установленными в кузов емкостями для воды объемом 20 кубических метров, четыре бульдозера и одна автоцистерна.

Пострадавших и погибших нет. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики пожар не представляет, отметили в МЧС.