На сайте Минобороны появился мультимедийный раздел о Параде Победы

На официальном сайте Минобороны появился мультимедийный раздел, в котором раскрыты подробности предстоящих военных парадов, посвященных Дню Победы, в российских городах. Материал представлен в виде инфографики.

Отдельная страница раздела посвящена главному параду, который пройдет на Красной Площади в Москве. Раздел открывает подробная схема построения 40 пеших парадных расчетов – участников Парада Победы на Красной площади. Далее показан порядок прохождения механизированной колонны с указанием конкретного места каждой боевой единицы в парадном строю. В разделе представлены все новинки парада Победы этого года: боевая машина поддержки танков "Терминатор", специальные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран".

Отдельно представлена подробная схема, посвященная авиационной части парада. Схема последовательности пролета 17-ти авиационных групп, их состава и построения также доступна для скачивания в высоком разрешении. Представленный в разделе интерактивный "авиационный куб" позволяет ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками каждой крылатой и винтокрылой машины.

Также в разделе представлены новые участники воздушной части парада – новейшие отечественные авиационные комплексы Су-57 и истребители МиГ-31К (с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал").

Напомним, ранее в Минобороны раскрыли, какую технику впервые покажут на Параде Победы в Москве.