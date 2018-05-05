NYT: Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга

Следователи команды спецпрокурора США Роберта Мюллера пытались опросить российского миллиардера Виктора Вексельберга. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Инцидент произошел около двух месяцев назад в нью-йоркском аэропорту. Когда бизнесмен вышел из бизнес-джета, следователи, как пишет NYT, остановили Вексельберга, попытались досмотреть его гаджеты и опросить его.

При этом, как отмечает газета, ничто не указывает на то, что Мюллер подозревает Вексельберга в каких-либо нарушениях.

Издание считает, что команду спецпрокурора мог заинтересовать факт присутствия Вексельберга на инаугурации президента США Дональда Трампа или на организованном телеканалом RT ужине в России в 2015 году, где в качестве гостей присутствовали президент РФ Владимир Путин и будущий помощник Трампа Майкл Флинн.

"Интерес к нему предполагает, что спецпрокурор усилил свое внимание на потенциальных связях между российскими олигархами и кампанией Трампа и инаугурационным комитетом", - пишет газета.

Кроме того, "потенциальным интересом" для команды Мюллера мог быть бизнес миллиардера на Кипре. Издание отмечает, что министр торговли США Уилбур Росс ранее входил в руководство одного из крупнейших банков Кипра, в который инвестировал Вексельберг, передает РИА Новости.

В начале апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда спецпрокурора остановила одного богатого россиянина, когда его частный самолет приземлился в одном из аэропортов Нью-Йорка, и обыскала его электронные устройства. Второй российский бизнесмен был остановлен в ходе своей недавней поездки в США. Команда Мюллера направляла также запрос о беседе третьему бизнесмену из РФ, который не был в США в последнее время. Источники тогда не назвали имена бизнесменов.