Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в ряде регионов

В Роспотребнадзоре заявили, что в ряде регионов России установилась аномально жаркая погода.

"Температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что подобная температура может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей, приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

В связи с этим ведомство рекомендует в жаркую погоду надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки.

Специалисты советуют в такие дни ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки.

Поездки на транспорте рекомендовано ограничить или планировать их на то время, когда температура не превышает средние значения. Кроме того, эксперты советуют потреблять менее калорийную пищу и пить больше воды.