Киев потребовал от Москвы освободить задержанное судно, но признал нарушение границы

МИД Украины направил России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ для выяснения всех обстоятельств задержания", - заявила она.

Она назвала это "узурпацией суверенных прав Украины по отношению к этим акваториям" и потребовала освободить судно и экипаж.

Как заявил помощник руководителя госпогранслужбы Украины Олег Слободян, судно имело разрешение на рыбную ловлю в пределах 12 морских милях внутреннего моря.

"Права выхода за эту границу у них не было. Поэтому ответственность за то, что произошло из-за их выхода за внутренние территориальные воды, лежит исключительно на капитане судна", – сказал Слободян, признав нарушение границы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" западнее мыса Тарханкут за незаконный промысел рыбы.