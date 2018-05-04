ОЗХО завершила работу в сирийской Думе

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили работу в сирийском городе Дума.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление ОЗХО, на месте проводившейся работы были взяты образцы и доставлены в лабораторию, где будут разделены, а затем направлены в соответствующие лаборатории организации.

"Анализ образцов может занять не менее трёх-четырёх недель", — уточняется в сообщении.

Сроки подготовки доклада по результатам анализа в ОЗХО не назвали.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале апреля Запад обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Дума провинции Восточная Гута и пригрозил военными ударами. В российском МИД данные сведения назвали провокацией и попыткой выгородить террористов, а позже глава ведомства Сергей Лавров со ссылкой на российских военных заявил об отсутствии следов применения хлора или другого химического вещества в Думе. При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемого инцидента в медучреждения Думы поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

Напомним также, в конце прошлого заместитель постпреда арабской республики при ОЗХО Гасан Абейд сообщил об обнаружении у сирийских боевиков химикатов, доставленных из лаборатории Портон-Дауна в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.