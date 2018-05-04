Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины под Серпуховым

Возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Подольска в Серпуховском районе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

По информации СК, тело 40-летней женщины было обнаружено в реке Ока 29 апреля. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от удушения.

Согласно предварительным данным следствия, 18 апреля утром женщина отвезла младшего ребёнка в детский сад, расположенный в Подольске, затем припарковала свой автомобиль неподалёку от торгового центра, после чего о её местонахождении ничего не известно. Заявление о безвестном исчезновении женщины поступило в полицию в тот же день от её супруга.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, принимаются всевозможные меры к установлению лиц, причастных к убийству.