Путин уволил Макаренко с должности посла РФ в Кении

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Александра Макаренко с должности посла РФ в Кении.

"Освободить Макаренко Александра Михайловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кении и постоянного представителя РФ при международных организациях в Найроби, Республика Кения по совместительству", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Взамен уволенного дипломата на должность российского посла в восточноафриканской стране и постпреда назначен Игорь Максимычев.

"Назначить Максимычева Игоря Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кении и постпредом Российской Федерации при международных организациях в Найроби, Республики Кении по совместительству", — говорится в соответствующем указе.

Александр Макаренко начал дипломатическую карьеру в 1972 году. С 1988 по 1989 годы был советником Управления стран Африки МИД СССР, с 1990 по 1993 гг. — советником-посланником посольства Советского Союза (с 1991 — РФ) в Гвинее, с 1993 по 1994 гг. — первым заместителем директора Департамента Африки МИД России, с 16 мая 1997 по 4 июня 2001 гг. — чрезвычайным и полномочным послом РФ на Мадагаскаре и Коморских островах, с июня 2001 по декабрь 2010 гг. — директором Департамента Африки российского МИД.

Должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кении и постпреда России при международных организациях в Найроби Макаренко занимал с 23 декабря 2010 года, сменив на этом посту Валерия Егошкина.