В Ленинградской области произошло ДТП со спецавтомобилем, перевозившем заключенных

В ДТП в Ленинградской области с участием спецавтомобиля погибли двое осужденных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что автомобиль "Валдай", в котором находились четыре сотрудника ведомства и пятеро осужденных, попал в ДТП.

"Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение со спецавтомобилем. После столкновения спецавтомобиль перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате аварии двое осужденных погибли, один получил травму. Сотрудники управления по конвоированию не пострадали. По данному факту проводится проверка.