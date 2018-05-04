Завершено расследование дела о покушении на убийство в краснодарском ресторане

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара Артура Арутюняна, обвиняемого в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 ноября 2015 года примерно в 0.20 часов фигурант дела, находясь в местном ресторане "Наш двор", без видимого повода, с целью причинения смерти другому жителю города, произвёл из имевшегося при себе травматического пистолета МР-80-13Т один прицельный выстрел с близкого расстояния в голову жертве. Преступные действия были своевременно пресечены посетителями указанного ресторана, а потерпевшему — незамедлительно оказана медпомощь.

Кроме того, как сообщили в СКР, Арутюнян грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу, находясь в ресторане, а также вступил в беспричинный конфликт с другими посетителями, которым грозил осколками разбитой бутылки и имевшимся у него оружием.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.