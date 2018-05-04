Кандидат на пост председателя правительства встретится с парламентскими партиями до рассмотрения этого вопроса в ГД

Госдума в случае внесения кандидатуры председателя правительства РФ 7 мая рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, в Госдуме прорабатываются все возможные сценарии внесения кандидатуры на пост Председателя Правительства РФ. "Мы определились для себя со следующим порядком работы: Комитет ГД по контролю и Регламенту должен подготовить и внести на Совет ГД, запланированный на 15.00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной Думы", — пояснил он.

До рассмотрения вопроса на пленарном заседании пройдут консультации парламентских фракций с кандидатом на должность премьер-министра. "Предварительно планируем, что 7 мая в 16.00 состоится встреча с "Единой Россией", в 18.00 – с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" — в 10.00 и 12.00 соответственно. Заседание Государственной Думы в этом случае начнется в 15:00 8 мая", - уточнил Володин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперт выразил мнение, что премьер-министр Дмитрий Медведев может покинуть свой пост, но главные "финансисты", отвечающие за экономическое развитие страны, останутся на своих местах.