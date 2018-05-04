Порошенко предлагал Коломойскому отдать телеканал в обмен на прекращение следствия, - депутат Рады

Олигарх Игорь Коломойский в Лондонском суде дал показания против украинского президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

По его словам, в суде Лондона Коломойский показал, что Порошенко его шантажировал: в обмен на телеканал "1+1" предлагал остановить расследование генпрокуратуры в отношении "Приватбанка".

"Поэтому разоблачениями Онищенко это не закончится. Вся страна стала заложником клептократического руководителя, который теперь как хромая утка - должен еженедельно придумывать новые информационные операции-прикрытия, чтобы общество не обсуждало его схемы и заработки. Коломойский с Онищенко тянут Порошенко на дно. Туда им всем и дорога", - написал Лещенко, входящий, к слову, в "Блок Петра Порошенко".

Как сообщало Накануне.RU, недавно Коломойский заявил, что Порошенко больше не будет президентом и будет поддерживать любого, кроме Порошенко.