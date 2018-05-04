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Новости
04.05.2018 18:24 Мск (20:24 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Порошенко предлагал Коломойскому отдать телеканал в обмен на прекращение следствия, - депутат Рады
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Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Киев, отставка (2015) | Фото: lenta.ru

Олигарх Игорь Коломойский в Лондонском суде дал показания против украинского президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.
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По его словам, в суде Лондона Коломойский показал, что Порошенко его шантажировал: в обмен на телеканал "1+1" предлагал остановить расследование генпрокуратуры в отношении "Приватбанка".

"Поэтому разоблачениями Онищенко это не закончится. Вся страна стала заложником клептократического руководителя, который теперь как хромая утка - должен еженедельно придумывать новые информационные операции-прикрытия, чтобы общество не обсуждало его схемы и заработки. Коломойский с Онищенко тянут Порошенко на дно. Туда им всем и дорога", - написал Лещенко, входящий, к слову, в "Блок Петра Порошенко".

Как сообщало Накануне.RU, недавно Коломойский заявил, что Порошенко больше не будет президентом и будет поддерживать любого, кроме Порошенко.

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04.05.2018 18:24 Мск | Евгений Чернышёв
20:24 Екб


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Порошенко предлагал Коломойскому отдать телеканал в обмен на прекращение следствия, - депутат Рады
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