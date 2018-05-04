Силуанов назвал цель введения налога для самозанятых

Налог для самозанятых граждан вводится для того, чтобы они исполняли все обязанности работающего гражданина, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Читайте также: Минфин придумал налог для репетиторов и домработниц

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что Минфин РФ разрабатывает законопроект о введении налога на профессиональный доход, подразумевающего специальный режим налогообложения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей.

"Мы не преследуем здесь цель собрать каких-то дополнительных налогов, — передаёт РБК слова Силуанова, сказанные в эфире телеканала "Россия-24". — Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые сегодня работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, чтобы они могли очень простым методом, очень просто зарегистрироваться, платить налог".

Министр подчеркнул, что таким образом самозанятые будут исполнять все обязательства "гражданина, который работает".

Напомним, в 2017 году Госдума РФ приняла закон о правовом статусе самозанятых граждан.