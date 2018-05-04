Силуанов назвал цель введения налога для самозанятых

Налог для самозанятых граждан вводится для того, чтобы они исполняли все обязанности работающего гражданина, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что Минфин РФ разрабатывает законопроект о введении налога на профессиональный доход, подразумевающего специальный режим налогообложения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей.
"Мы не преследуем здесь цель собрать каких-то дополнительных налогов, — передаёт РБК слова Силуанова, сказанные в эфире телеканала "Россия-24". — Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые сегодня работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, чтобы они могли очень простым методом, очень просто зарегистрироваться, платить налог".
Министр подчеркнул, что таким образом самозанятые будут исполнять все обязательства "гражданина, который работает".
Напомним, в 2017 году Госдума РФ приняла закон о правовом статусе самозанятых граждан.