Орловские коммунисты поддержали выдвижение Клычкова на выборы губернатора области

Орловское отделение КПРФ поддержало кандидатуру врио губернатора области Андрея Клычкова для выдвижения на выборы главы региона, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу реготделения партии.

"Орловские коммунисты рекомендуют кандидатуру Клычкова Андрея Евгеньевича на должность губернатора Орловской области", - отметили в бюро Орловского областного комитета КПРФ.

На прошедших отчётно-выборных конференциях местных отделений коммунисты единогласно рекомендовали кандидатуру Андрея Клычкова на должность главы региона, говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года назначил бывшего руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области, приняв отставку Вадима Потомского.