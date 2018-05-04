Писатель и участник "Последнего героя" Сергей Сакин найден мёртвым

Сорокалетний писатель Сергей Сакин, известный как участник шоу "Последний герой" на Первом канале, был найден мёртвым.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области, его тело было обнаружено в лесополосе возле деревни Коровино Мышкинского района.

"У нас было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения, в рамках возбуждённого уголовного дела велись поисковые мероприятия", — сообщил собеседник издания.

Информацию о случившемся подтвердила подруга писателя Татьяна Федякина.

"Информация только что подтвердилась. Сергей найден мёртвым", — сказала она.



Сергей Сакин (слева) и Анна Модестова

Сергей Алексеевич Сакин родился 19 августа 1977 года в Москве.

Сменил несколько школ, из которых исключался за систематические конфликты с учителями и прочие нарушения дисциплины. В одной из школ получил прозвище Спайкер — от американцев, приезжавших по программе обмена школьниками. Окончил школу №1234 в районе Нового Арбата.

В 2001 году стал участником первого сезона популярного реалити-шоу "Последний герой", где познакомился с Анной Модестовой, также принимавшей участие в проекте. По окончании сезона пара заключила брак, который впоследствии распался.

24 ноября 2017 года Сакин пропал по пути из Ярославской области в Москву.