Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль продолжает лечение в клинике в Солсбери, передает ТАСС со ссылкой на окружную больницу.

"Я могу подтвердить, что один пациент находится в больнице, вся информация о нем доступна на сайте Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Другой пациент был выписан", - отметили в медучреждении.

В коммюнике NHS по состоянию на 10 апреля говорится, что Скрипаль продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей, а его дочь Юлия выписана. "Хотя он (Сергей Скрипаль) восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже со временем сможет покинуть больницу", - отмечается в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, 4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО позднее признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.