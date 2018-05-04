Украинские националисты анонсировали "акцию" на Крымском мосту

Лидер группировки "Организация украинских националистов" (ОУН; запрещена в РФ) Николай Коханивский заявил о предстоящей акции в Керченском проливе.

"Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат", — сообщил он в интервью "Обозревателю", уточнив, что планируется, в частности, лозунг: "Крым — Украина".

Коханивский также добавил, что националисты не намерены на этом останавливаться и в дальнейшем намерены организовать акции непосредственно в Республике Крым.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Украине различные силы не впервые озвучивают планы в отношении Керченского моста.

Так, в конце марта один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) Ленур Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

А в конце прошлого месяца министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев введёт санкции против всех компаний, участвующих в строительстве Крымского моста.