Отопление в курганских квартирах отключат 7 мая

Батареи в квартирах курганцев станут холодными уже через два - сити-менеджер города Андрей Потапов подписал постановление, согласно которому тепло прекратят подавать в жилые дома 7 мая, соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

"ПАО "Курганcкая генерирующая компания" и другим организациям, осуществляющим теплоснабжение города Кургана, завершить отопление с 7 мая 2018 года потребителей 2 категории (объектов жилых зданий) и прочих потребителей, с 10 мая 2018 года - потребителей 1 категории (объектов соцкультбыта, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений)", - гласит документ.