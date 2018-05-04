Арсланова сохранила лидерство по доходам среди членов правительства Югры

Члены правительства Югры отчитались о доходах за 2017 г. Больше других, как и в прошлом году, заработала руководитель представительства Югры при правительстве РФ, замгубернатора Фануза Арсланова, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава представительства Югры при правительстве и в субъектах РФ Фануза Арсланова заработала 9,3 млн руб. В собственности – участок (1 тыс. "квадратов"), жилой дом (194 "квадрата"), квартира (169,4 кв. м), два хозяйственных строения (34 и 63 "квадрата"). Супруг ее заработал в 10 раз меньше, 826 тыс. руб. В его собственности – два участка (2,3 тыс. и 1,9 тыс. "квадратов"), дом (640,7 кв. м), гараж (90 кв. м), гараж-бокс (19 кв. м) и хозяйственное строение (33 кв. м). В автопарке – машина "Фольксваген Туарег" и мотовездеход "ATV-500H", в пользовании – квартира в 169,4 "квадрата".

Руководитель аппарата губернатора Ольга Белоножкина заработала в 2017 г. 7,7 млн руб., в числе которых – доход от преподавательской деятельности и компенсация за неиспользованный отпуск. Жилья и машин в собственности нет, в пользовании – две квартиры (78 и 78,5 "квадратов"). Ездит на "Мерседесе Е200".

Первый вице-губернатор Алексей Шипилов заработал в ушедшем году 7,6 млн руб. В личной собственности – участок (733 "квадрата") и (41 кв. м), в совместной с женой и ребенком – квартира (59,9 кв. м).

Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин задекларировал доход в 7,3 млн руб (в 2017 - 6,7 млн руб.). Владеет двум квартирами (73,9 и 154,1 "квадрата") и двумя же машино-местами (11,6 и 16,1 "квадрата"). В пользовании у него и супруги – квартира в 81,2 "квадрата". Супруга его заработала 1 млн 588 тыс. 367 руб. Владеет третью квартиры площадью в 68,5 км. м. Автопарк ее состоит из "Хонды CR-V", "БМВ Х4 Х ДРАЙВ 28I".

Вице-губернатор Галина Максимова заработала в ушедшем году 7,3 млн руб. Владеет землей под гараж в 28 "квадратов" и гаражом в 23 кв. м. Ездит на "Мицубиси Аутлендер" и в паре с дочерью владеет квартирой в 91,9 "квадрата".

Заместитель губернатора Алексей Забозлаев получил за год 7,1 млн руб., из которых в том числе от продажи снегохода и доли квартиры – 1 млн 350 тыс. руб. В личной собственности – две квартиры (34,6 "квадрата" – полностью, 99,8 кв. м – пополам с женой). Ездит на "Ауди Q5" и имеет в паре с женой пользовании квартиру площадью в 81,4 кв. м. Супруга его заработала 3 млн 436 тыс. 754 руб., в том числе от продажи квартиры – 1 млн 700 тыс. руб.

Директор департамента финансов Вера Дюдина заработала а ушедшем году 6,2 млн руб. Владеет дачным участком (800 "квадратов"), домом (70 кв. м), двумя квартирами (66,6 и 127, 1 кв. м) и машино-местом (16,87 "квадратов"). Ездит на машине "Хендай IX35" и в пользовании имеет квартиру в 53,9 кв. м.

Директор департамента проектного управления Юрий Южаков в ушедшем году стал богаче на 6,1 млн руб. Владеет он квартирой в 75,2 кв. м, в пользовании – квартира в 79,7 кв. м. Автопарк состоит из "Тойоты Ленд Крузер Прадо", "Тойота Рав4".

Вице-губернатор Всеволод Кольцов отчитался о доходе в 5,7 млн руб. Владеет квартирой в 68 "квадратов" и автостояночным местом в 6,8 кв. м. Ездит на " Тойоте Рав-4" и имеет в пользовании квартиру в 60,3 "квадрата". Супруга заработала 1 млн руб.

Заместитель главы региона Дмитрий Шаповал заработал 5,3 млн руб. Жилой собственности и машин не имеет. В пользовании – две квартиры (47,5 и 74 "квадрата"), жилой дом (вместе с женой и ребенком, 221,33 "квадрата").

Директор департамента экономического развития Югры Павел Сидоров заработал 5 млн руб. В собственности у него – треть квартиры площадью 120,1 "квадрата", автопарк состоит из "Ауди А6". Супруга его при доходе в 6,4 млн руб. также владеет третью квартиры 120,1 кв. м, землей под гараж в 23,2 кв. м, а также гаражом (18,6 кв. м) и квартирой (43,7 кв. м).