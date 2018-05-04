Заседание ЕАЭС пройдет в Сочи 14 мая

Саммит Евразийского экономического совета пройдет в Сочи 14 мая, вопросы подготовки к нему были обсуждены в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены вопросы подготовки запланированного на 14 мая 2018 года в Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Также стороны условились о двусторонних контактах на высшем уровне.