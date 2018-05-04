Советник Президента России провел встречу с жителями Свердловской области

Советник президента Российской Федерации Вениамин Яковлев 4 мая провел встречу с жителями Свердловской области в рамках работы мобильной приемной главы государства, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Ряд вопросов касался безопасности дорожного движения. Так, жительница Екатеринбурга Екатерина Санникова обратилась с просьбой запретить движение автомобилей по тротуару и газонам в районе пешеходного перехода в районе дома №95 по улице Бакинских комиссаров. Здесь автолюбители предпочитают заезжать на парковку через места, не предназначенные для автомобилей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков пояснил на месте, что для ограничения заезда на газон уже поставлено ограждение. Для того, чтобы автомобили не могли проехать по пешеходной части на парковку, будут установлены бетонные полусферы. По словам министра, эти мероприятия уже полностью согласованы с ГИБДД и администрацией района. Все работы будут выполнены к первому сентября.

Также советник президента посетил инфекционное отделение детской больницы № 15 в Екатеринбурге. Елена Мельникова обратилась с просьбой оказать содействие в ремонте помещений. Вениамин Яковлев вместе с заявительницей осмотрел больничные палаты, побеседовал с пациентами. Как сообщили руководители горздрава, ремонты начнутся летом, в период снижения загруженности отделений.

Кроме того, в ходе работы мобильной приемной был рассмотрен вопрос замены лифта в доме 5 по улице Денисова-Уральского. Как сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов, этот дом также включен в план ремонтных мероприятий этого года, уже к началу осени его жители будут пользоваться новым безопасным оборудованием.