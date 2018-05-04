Заводы "Русала" в апреле на 70% сократили экспорт алюминия

Предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом. Данные приводятся в материалах "Российских железных дорог".

По сравнению с апрелем 2017 г. этот показатель сократился на 68%. Одновременно отгрузка алюминия с заводов компани по РФ в апреле выросла на 25% "месяц к месяцу" на фоне падения экспорта, сообщает "Интерфакс".

Импорт глинозема предприятиями вырос на 5%.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании.