в этот день
04.05.18
18:11
В Екб.20:11
Водный кризис? Екатеринбургские водохранилища наполняются катастрофически медленно
Кандидатура Голиковой рассматривается на пост Голодец в новом кабмине
В России предложили ввести налог для самозанятых
Главное
Заводы "Русала" в апреле на 70% сократили экспорт алюминия

Тема дня
"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
04.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


КНДР конвертировала успех военных испытаний в дипломатический Неожиданный для многих дипломатический успех КНДР как нельзя нагляднее подтвердил справедливость старой и, казалось бы, избитой истины: добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Очень символично, что действенность сей нехитрой формулы, авторство которой приписывают королю чикагских гангстеров, была, словно теорема на уроке геометрии, доказана в противостоянии именно с Америкой – родиной изречителя афоризма.
04.05.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
"Отдайте Крым Украине". НАТО выдвинуло требование к России
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 712

Заводы "Русала" в апреле на 70% сократили экспорт алюминия
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

богословский алюминиевый завод, баз, русал, заводоуправление (2011) | Фото: Накануне.RU

Предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом. Данные приводятся в материалах "Российских железных дорог".
Читайте также:

По сравнению с апрелем 2017 г. этот показатель сократился на 68%. Одновременно отгрузка алюминия с заводов компани по РФ в апреле выросла на 25% "месяц к месяцу" на фоне падения экспорта, сообщает "Интерфакс".

Импорт глинозема предприятиями вырос на 5%.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании.

Другие новости по темам: Русал, санкции США, отгрузка алюминия, экспорт алюминия
04.05.2018 16:06 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.05.2018 12:03 Мск
Минфин США: У Вашингтона нет задачи обанкротить UC Rusal

Ранее 28.04.2018 02:21 Мск
Германия и США оценивают эффект от антироссийских санкций

Ранее 28.04.2018 00:35 Мск
В США отреагировали на решение Дерипаски сократить долю в En+

Ранее 27.04.2018 21:58 Мск
Дерипаска выполняет ультиматум США - олигарх сократит долю в En+

Ранее 27.04.2018 07:20 Мск
"Русал" обвинил Reuters и Bloomberg в нанесении ущерба деловой репутации

Ранее 26.04.2018 21:26 Мск
СМИ: Дерипаска планирует сохранить контроль над "Русалом", несмотря на санкции

Ранее 26.04.2018 13:18 Мск
Берлин: Антироссийские санкции США серьезно угрожают немецкой экономике

Ранее 26.04.2018 07:23 Мск
СМИ: Glencore возобновит закупки алюминия у "Русала"

Ранее 25.04.2018 07:38 Мск
Сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов "кремлевского списка"

Ранее 24.04.2018 15:38 Мск
Международный книжный фестиваль в Иркутске отменили из-за санкций в отношении "Русала"

Ранее 24.04.2018 14:08 Мск
Мантуров допускает переход "Русала" под госконтроль

Ранее 24.04.2018 12:30 Мск
Песков сравнил санкции США против "Русала" с экономическим рейдерством

Ранее 24.04.2018 07:16 Мск
Акции "Русала" подорожали на 30%

Ранее 23.04.2018 15:42 Мск
США могут снять санкции с "Русала"

Ранее 23.04.2018 13:35 Мск
Песков не подтвердил информацию о встрече Путина с Дерипаской после новых санкций

Ранее 23.04.2018 08:38 Мск
Германия опасается дефицита алюминия на рынке из-за санкций США против "Русала"

Ранее 19.04.2018 13:10 Мск
"Русал" пытается найти в Китае глинозём и рынок сбыта для алюминия в слитках

Ранее 19.04.2018 07:38 Мск
В РСПП допустили "временную национализацию" "Русала"

Ранее 18.04.2018 07:54 Мск
Fitch: Для большинства российских банков риски из-за санкций несущественны

Ранее 18.04.2018 07:28 Мск
"Русал" приостановил экспорт алюминия через "Трансконтейнер"

Ранее 17.04.2018 14:48 Мск
Reuters: японцы попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия

Ранее 16.04.2018 15:28 Мск
Фамилия Вексельберга исчезла из списка акционеров двух банков

Ранее 16.04.2018 10:04 Мск
Стоимость акций "Русала" опустилась до исторического минимума

Ранее 13.04.2018 16:45 Мск
Трутнев предложил создать на острове Русский офшор для всех компаний

Ранее 13.04.2018 14:13 Мск
16 ответов Вашингтону. В Госдуме озвучили санкции против США

Ранее 13.04.2018 09:50 Мск
В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на санкции США

Ранее 12.04.2018 15:02 Мск
Медведев уточнил, какие меры поддержки окажут попавшим под санкции компаниям

Ранее 12.04.2018 14:57 Мск
Мордашов попросил госгарантий у Правительства

Ранее 12.04.2018 14:17 Мск
Рубль укрепился к доллару и евро

Ранее 12.04.2018 09:09 Мск
Минфин даст денег "Русалу" через "Промсвязьбанк"

Ранее 12.04.2018 08:14 Мск
СМИ: Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия из России

Ранее 11.04.2018 15:39 Мск
Евро - почти 80! ЦБ снова повысил официальные курсы валют

Ранее 11.04.2018 10:25 Мск
Курс евро превысил 80 рублей

Ранее 11.04.2018 09:38 Мск
Аналитик: Без интервенций Центробанка курс доллара приблизится к 80 рублям

Ранее 11.04.2018 07:56 Мск
Рост курса валют привел к очередям в туристических агентствах

Ранее 11.04.2018 07:46 Мск
Электроника может подорожать из-за обвала курса рубля

Ранее 11.04.2018 07:26 Мск
Лондонская биржа металлов прекращает торги алюминием "Русала"

Ранее 10.04.2018 16:03 Мск
НОВАТЭК на фоне обвала рынка скупил свои акции

Ранее 10.04.2018 16:01 Мск
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение

Ранее 10.04.2018 15:35 Мск
Центробанк не планирует принимать мер для снижения волатильности рубля

Ранее 10.04.2018 13:57 Мск
"После окончания паники": рубль может вернуться к отметке 59 за доллар

Ранее 10.04.2018 12:52 Мск
Центробанк поднял курс евро на четыре рубля

Ранее 10.04.2018 12:45 Мск
Правительство поможет "Русалу" реструктуризировать $9 млрд долга

Ранее 10.04.2018 12:19 Мск
В Кремле прокомментировали обвал российских рынков

Ранее 10.04.2018 09:15 Мск
Эксперт: Обвал на фондовых рынках страшнее девальвации

Ранее 10.04.2018 07:52 Мск
En+ Олега Дерипаски покинул второй независимый директор

Ранее 10.04.2018 03:36 Мск
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года

Ранее 10.04.2018 02:27 Мск
Глава Facebook извинился за неспособность отследить предполагаемое вмешательство России в американские выборы

Ранее 09.04.2018 16:31 Мск
Медведев поручил оказать помощь попавшим под санкции российским компаниям

Ранее 09.04.2018 16:21 Мск
Независимый директор En+ подал в отставку

Ранее 09.04.2018 15:42 Мск
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд

Ранее 09.04.2018 14:18 Мск
Россия в ответ на санкции может пересмотреть торговые соглашения с США

Ранее 09.04.2018 13:25 Мск
Правительство дополнительно поддержит попавшие под санкции США компании

Ранее 09.04.2018 09:19 Мск
"РусАл" объявил о риске технических дефолтов по кредитам из-за санкций США

Ранее 09.04.2018 06:05 Мск
Захарова рассказала о "стратегии" западных санкций

Ранее 07.04.2018 11:46 Мск
МИД РФ: Россия ответит на новые санкции США

Ранее 06.04.2018 15:33 Мск
Штаты ввели санкции против российских миллиардеров и ТОП-менеджеров госкомпаний

Ранее 05.04.2018 08:03 Мск
СМИ: США введут санкции против шести олигархов из "кремлевского списка"

Ранее 05.04.2018 04:04 Мск
Американские власти допросили российских олигархов по "российскому делу"

Ранее 23.03.2018 03:32 Мск
Цукерберг даст показания в Конгрессе США по делу Cambridge Analytica

Ранее 20.03.2018 09:06 Мск
Связанную с Трампом британскую компанию уличили во вмешательстве в выборы по всему миру








Добавить комментарий:

Заводы "Русала" в апреле на 70% сократили экспорт алюминия
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+