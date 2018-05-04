Движение в центре Челябинска закроют из-за репетиции парада Победы

В понедельник, 7 мая, в связи с генеральной репетицией торжественного построения войск с прохождением военной техники, в рамках подготовки к празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет закрыто движение транспорта в центральной части города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

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Движение автотранспорта будет закрыто:

- по улице Елькина на участке от улицы Тимирязева до улицы Воровского с 7 часов до 22 часов;

- по улице Воровского на участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина с 17 часов до 22 часов;

- по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Свободы с 18 часов до 22 часов.

Общественный транспорт будет работать в особом режиме с 17 до 21.30 часов.

Движение будет перекрываться либо ограничиваться:

- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту закрываться не будет;

- проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (ограничение движения на время прохождения колонны);

- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

- улица Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Елькина;

- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда (движения для трамваев не закрывается).