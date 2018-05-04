Водохранилища Екатеринбурга не наполняются из-за запоздания паводка

В этом году в Екатеринбурге паводок запаздывает на две недели. В Верхнемакаровском водохранилище уровень воды прекратил падение 5 апреля, приточность в этот день составила 3 кубометра в секунду, а в том году - 25. Из Волчихинского водохранилища на нужды Екатеринбурга вода уходит с интенсивностью 6 кубометров в секунду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал".

По словам заместителя технического директора по эксплуатации МУП "Водоканал" Кирилла Шутова, говорить о накоплении водных запасов на сегодняшний день невозможно, зафиксирован подъем уровней не больше, чем на 1-2 сантиметра. При этом в 2017 году в конце апреля уровни поднялись на 27 сантиметров, в 2016 году в этот период набрали 70 сантиметров и вышли на необходимый подпорный уровень.

Осадки в Екатеринбурге не влияют на наполняемость водохранилищ, которые обеспечивают водоснабжение города, территория водосборной площади Екатеринбурга расположена в районе города Полевской.

Напомним, что в прошлом году наблюдался дефицит водных ресурсов, потому что паводок оказался скудным.